Disaster response competition ginawa sa Pigcawayan, North Cotabato

PIGCAWAYAN, North Cotabato - SA LAYUNING mahasa ang kakayahan ng mga rescuers at mga medical teams sa pag-responde sa mga mass casualty incidents kagaya ng landslides, pambobomba at vehicular accident, isinagawa ang mass casualty incident competition na pinangunahan ng Local Government Unit of Pigcawayan.

Lumahok sa naturang kompetisyon ang mga rescuers mula Aleosan, Midsayap at Carmen, North Cotabato.

Ginawa din ang kahalintulad na aktibidad sa iba't-ibang bayan ng lalawigan.

Sinabi ni Pigcawayan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer head Romeo Capao-an na ginawa ang naturang aktibidad kasabay ng Disaster Resilience Month Celebration.

Tema ng aktibidad ngayung taon ay "Sambayanang Pilipino, nagkakaisa tungo sa katatagan at maunlad na kinabukasan."

Pinasalamatan naman ni Pigcawayan Mayor Juanito "Totoy" Agustin ang provincial government sa naturang inisyatiba.

Tiyak aniya na malaking tulong ito sa mga mamamayan ng Pigcawayan lalo na't marami sa mga barangay nito ay landslide at flashflood prone areas.