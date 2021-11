DOH records 30 new COVID-19 infections in Region 12

COTABATO CITY - WALO KATAO ang nasawi dahil sa COVID-19 sa Region 12 habang may 30 naman ang nagkasakit kahapon.

Ayon sa data ng Dept of health 12, may 81 naman ang gumaling mula sa sakit.

Sa walong mga nasawi, dalawa ang mula Kiamba, Sarangani, dalawa din sa Koronadal City, at tig-isa mula sa Maitum at Malapatan, Sarangani, Lake Sebu at Surallah sa South Cotabato.

Sa mga bagong kaso, walo ang taga Maitum, SArangani habang sa mga gumaling, siyam ang mula sa Alabel.

Kumpara sa mga nakalipas na buwan, malaki ang ibinaba ng bilang ng mga nahahawa sa sakit.