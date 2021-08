DPWH-12 helps declog Maguindanao rivers

COTABATO CITY - Sa tulong ng Department of Public Works and Highways (DPWH) in the Soccsksargen region, isinagawa ang clearing operations ng mga water hyacinth na bumabara sa ilog ng Butalo, Maguindanao.

Ang operasyon ay isinagawa noong Miyerkules gamit ang DPWH-12 water master, ayon kay Gov. Mariam Mangudadatu.

Aniya dapat matanggal ang nabanggit na water hyacinth o Pusaw dahil sagabal ito sa maayos na daloy ng tubig na nagdudulot ng mga pagbaha sa mga residente na nakatira sa riverside.

Ang proyekto ay nakasentro sa paglilinis sa mga ilog ng Butalo River sa Datu Salibo, Balanaken River sa bayan ng Datu Piang hanggang sa bungad ng Rio Grande de Mindanao.