Dry run sa traffic lights sa Cotabato City, ginawa, ilang driver sumunod, iba hindi

COTABATO CITY - MALAPIT NG maging fully operational ang traffic lights with CCTV sa Cotabato City matapos ang isinagawa ang dry run ng sa kahabaan ng Sinsuat Avenue at Cotabato City Plaza kahapon.

Tulong-tulong ang mga Traffic Enforcers at Philippine National Police (PNP) upang gabayan at masigurong ligtas ang mga motorista.

Inaasahang makakatulong ang mga Traffic Lights at CCTV upang magresolba ang problema sa traffic ng lungsod at makatulong sa pagbibigay ng dagdag seguridad.

Kapansin-pansin na may iilang motorista ang hindi pa kabisado ang traffic lights.

Narito ang mga dapat tandaan:

Kapag ang signal light ay RED, dapat tumigil, kapag YELLOW mag dahan-dahan at mag hintay at kapag GREEN ibig sabihin nito ay GO puwede kanang magpatakbo ng iyong sasakyan.