DXMS celebrates 66th foundation anniversary today

NGAYONG ARAW AY ipinagdiriwang ng DXMS 882 AM Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation o NDBC ang ika-66 na foundation anniversary nito.

Bilang bahagi ng selebrasyon ay handog ng DXMS ang libreng medical at pediatric consultation, libreng gamot, free antirabies vaccination, anti-parasitic at deworming sa mga aso’t pusa, free legal consultation, mobile civil registry services, libreng gupit sa mga lalaki at sim card registration assistance para sa mga Cotabateños at mga mamamayan ng BARMM.

Gaganapin ito ngayong umaga hanggang alas dose ng tanghali sa Oblate Media Center, na nasa kanto ng Sinsuat Avenue at Quezon Avenue sa Cotabato City.

Ito ay bahagi ng pasasalamat ng DXMS sa mga tagapakinig nito kasabay ng pangakong itutuloy ng DXMS Radyo Bida ang paghahatid ng tama, makabuluhan at totoong balita at impormasyon na kailangan ng mga mamamayan.

Maraming pagsubog at hamon na ang dinaanan ng DXMS subalit nananatili ang serbisyo nito sa tao na isinusulong ng Oblates mula noon hanggang ngayon.

Itinayo ng mga pioneer Oblate missionaries, sa pangunguna ni Bishop George Dion, OMI ang DXMS noong February 17, 1957 at ito ay naging kauna-unahang Catholic Radio Station sa buong Pilipinas.