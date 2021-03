Faith still strong among Catholics in Kidapawan despite pandemic: Bishop Bagaforo

KIDAPAWAN CITY - Kung si Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, DD ang tatanungin, nanatili aniyang buhay at buo ang pananampalataya ng mga katoliko sa panginoon lalong lalo na ngayong panahon ng pandemya kung saan nasusubok rin ang katatagan ng mga katoliko.

Sinabi ito ni Bishop Bagaforo kasabay ng selebrasyon ng ika 500 taong pagpapalaganap ng kristyanismo sa bansa ngayong taon.

Ipinunto ng Obispo na sa kabila ng mga nangyaring pagsubok na naranasan sa North Cotabato kagaya ng lindol, pandemya, bagyo, gutom, gyera at iba ay buo parin aniya ang pananalig ng mga katoliko at hindi nawawalan ng pag-asang may diyos na handang umalalay at tutugon sa mga panalangin.

Sa kabila ng matatag na pananampalatayang ito ay may hamon ring kinakaharap ang simbahan.

Isa na rito ang paghihikayat ng iilan na wag maniwala sa panginoon at kumukontra sa simbahan na tinawag na "Anti-Christ" ng Obispo. Dagdag pa dito ang impluwensya ng social media kung saan kinukwestyon ang mga paniniwala ng mga katoliko.