Farmer, 80-year-old mother in law slain in Ampatuan

WALA NANG BUHAY nang datnan ng mga otoridad ang dalawang biktima ng pamamaril pasado alas onse ng umaga kahapon sa Sitio Sementeryo, Purok 4, Brgy. Poblacion, Ampatuan, Maguindanao Del Sur.

Kinilala ang mga nasawi na sina Alyas Kael, 48 years old, magsasaka at biyanan nito na Alyas Kalmo, 80 years old.

Silang dalawa ay mga residente ng nasabing barangay.

Ayon kay Ampatuan Police Chief Captain Giuseppe Tamayo, nakatayo lamang sa labas ng kanilang bahay ang isa sa biktima na si Kael nang bigla itong barikin ng ilang beses ng hindi pa tukoy na suspect. Nagawa pang tumakbo nang biktima ngunit hinabol ito ng mga salarin at muling pinagbabaril.

Samantala, tinamaan sa tiyan ang biyanan nitong babae na nagluluto lamang sa kusina. Matapos ang krimen, agad tumakas ang mga suspect.

Nakuha naman ng mga otoridad sa crime scene ang 26 basyo ng caliber 5.56. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng PNP