Financial aid para sa Dignified Poor Bangsamoro sa Maguindanao, nagpapatuloy

COTABATO CITY - Tuloy-tuloy ang pay-out ng financial assistance na pinagkakaloob ng Ministry of Social Services and Development o MSSD-BARMM sa mga recipients ng tanggapan ni Member of Parliament Bai Maleiha Bajunaid Candao.

Hindi magkakapareho ang halaga na tinanggap ng mga recipients na mga Bangsamoro Senior Citizens, Orphans, at Persons with Disabilities (PWD) dahil depende sa kanilang pangangailangan na mga tunay na mga Dignified Poor Bangsamoro.

May mga tumanggap ng tig-P20,000. May P15,000 mula sa TRANSITIONAL DEVELOPMENT IMPACT FUND (TDIF) 2020 ni MP Candao.

Paliwanag niya na ang beneficiary ay tiyak na karapat dapat at tunay na mahihirap dahil ito ay dumaan sa masusing pagpili at proseso matapos ang ginawang paghahanap sa kanila ng kanyang mga staff.

Sinimulan ang programa noong Agosto ng nakaraang taon at nagpapatuloy hanggang ngayon.

Muli siyang nagpasalamat kay P. Duterte at BARMM chief Minister Ahod Ebrahim sa tiwala at pagkakataong ibinigay sa kanya upang pagsilbihan ang Dignified Poor Bangsamoro.