Fire Prevention: "Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa"

"KUNG MAY ALAM AT MAY KAKAYAHAN, SUNOG ay kayang iwasan."

SA PAMAMAGITAN ng paniniwalang ito, pinalalakas ng Cotabato City BFP office ang information drive at aktibong paglahok ng nakararami upang makaiwas sa sakuna tulad ng sunog.

Sinabi ni BFP Cotabato City Community relations staff Fire Officer 2 Anthony Henilo, marami silang nakalatag na programa ngayong buwan kaugnay sa Fire Prevention Month.

Aniya, isa sa pinakamabisang paraan ay sundin ang alituntunin na itinakda ng BFP at ng mga ahensya ng pamahalaan.

Nais ng BFP Cotabato City na mabigyan ng sapat na kaalaman ang lahat dahil ang pag-iwas sa sunog ay hindi lang gawain ng mga tauhan ng BFP o mga bombero kundi ng lahat.

Katuwang ng BFP ang Filipino Chinese fire volunteers at city disaster office sa kampanyang ito.

Maaaring tumawag sa numerong 09661663427 at ang landline 552-1785.

Tema ng fire prevention month ang; “Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa”