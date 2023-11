"Free Palestine" night walk rally, isinagawa sa Cotabato City

MULING UMAPELA ang Bangsamoro Actions Against Injustices o BAAI na bigyang atensyon ang nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng Hamas at Israeli Defence Forces.

Sa pamamagitan ng Night Walk Rally na ginanap mula Cotabato State University hanggang city plaza, sama samang nanawagan ang mga dumalo na tutukan ang halos dalawang buwan nang kaguluhan na dahilan pa rin ng pagtaas ng bilang ng mga sugatan at namamatay.

Layon ng rally na magpakita ng suporta sa bansang Palestine dahil sa patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Hamas.

Bitbit ng mga dumalo ang tarpaulin at karatola na may nakasaulat na "Free Palestine", end Israel killings of children now, break the Israel genocide in Gaza at iba pa.

Kabilang sa mga dumalo ay mga kinatawan mula sa religious groups, youth, women at ipa ang sektor mula Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Cotabato City. Narito naman ang kanilang tinig.