Girl, 10, dies while toying 12-gauge shotgun that accidentally goes off

KORONADAL CITY - Patay ang isang 10 taong gulang na babae matapos aksidenteng mabaril ng nakakabatang kapatid sa kanilang bahay sa Lutayan, Sultan Kudarat.

Nangyari ang aksidente bahay ng mga biktima sa Purok Pag-asa, Barangay Palavilla, Lutayan kahapon, April 6.

Batay sa inisyal na imbestigasyon, pinaglalaruan ng biktimang si alyas Mimi, 10 taong gulang at Grade 4 pupil at kapatid nitong 7 taong gulang ang homemade shotgun nang aksidente itong pumutok at tinamaan si Mimi.

Nagtamo ito ng pellet wounds sa dibdib at agad na isugod sa South Cotabato Provincial Hospital ngunit idineklara itong dead on arrival

Ayon sa ina nitong si alyas Angel, nangangahoy lamang sila kasama ang mister nito na stepfather ng mga bata nang makarinig sila ng putok ng baril, at pagdating sa bahay ay bumulagta na sa kanila ang duguang katawan ni Mimi.

Sa ngayon ay nakalagak na sa isang punerarya ang bangkay ng biktima kung saan humihingi ng tulong ang pamilya para sa mga bayarin dito.