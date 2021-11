Go: Taumbayan ang tanungin kung bigo o tagumpay ang kampanya kontra droga

SEN. BONG GO’s RESPONSE on claim by Raffy Tulfo that the war on drugs of the Duterte administration was a failure.

He is entitled to his own opinion. Pero para sa akin, ang taumbayan, lalo na ang mga ordinaryong Pilipino, ang dapat humusga.

Tanungin natin ang mga kababayan natin kung nakakalakad ba sila ng ligtas sa gabi. Tanungin natin ang mga trabahante, lalo na ang mga OFWs, kung panatag sila na ligtas ang kanilang mga anak habang sila ay nagtatrabaho sa malalayong lugar. Tanungin natin ang mga magulang kung naging mas maayos ba ang kanilang pamilyang dating winasak ng iligal na droga.

Malayo na ang narating ng ating kampanya kontra iligal na droga at kriminalidad. Kung dati ay namamayagpag ang mga salot ng lipunan, ngayon ay nabura na ang takot na ito sa mga komunidad. Kung dati ay maraming nasisirang buhay dahil sa droga, ngayon ay may oportunidad na ang mga adik na magpa-rehab at magbagong buhay. Kung dati walang takot ang mga naghahariang drug lords, ngayon ay mga kapulisan na ang iginagalang dahil sa proteksyon na binibigay nila sa ordinaryong Pilipino.

Pinagkatiwalaan si Pangulong Duterte ng taumbayan dahil ipinaglalaban niya ang kapakanan ng mga biktima, mahihirap at walang matakbuhan. Kaya hindi tayo titigil at gagawin natin ang lahat upang ipagpatuloy ang kampanyang ito at mabigyan ng mas ligtas, maunlad at komportableng buhay ang ating mga anak.