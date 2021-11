Gov. Catamco, nanguna sa Go-Pinol caravan sa North Cotabato

Pinangunahan ni Governor Nancy Catamco ang Nationwide Simultaneous Caravan sa North Cotabato nitong Sabado, Nobyembre 6,2021, bilang suporta at pakikiisa sa kandidatura ni Senator Bong Go na tumatakbo bilang Vice President at Secretary Emmanuel "Manny" Piñol sa pagka-Senador ngayong May 2022 National and Local Election.

Nagsimula ang caravan sa Bayan ng Makilala hanggang Pigcawayan kung saan kasama ng Gobernador na sumuporta sa lideratong MAY PUSO AT MALASAKIT, ang Partido ng PDP Laban North Cotabato na kinabibilangan nina BM Dulia Sultan, BM Philbert Malaluan, BM Ma.Krista Piñol-Solis, Food Security Task Force Chairman Basilio "Jun" Obello, Engr. James Llaban, Dr. Manuel Rabara, Dr. Ghadi Nathan Sorilla, Atty. Regerick Benito, Connie Dumato, Makilala Mayor Armando Quibod, Kidapawan Vice Mayor Jivy Roe Bombeo, Matalam Mayor Oscar Valdevieso, Ayesha Javier-Quilban ng Kabacan, Mlang Mayor Russel Abonado, Tulunan Mayor Reuel “Pip” Limbungan, Magpet Vice Mayor Rogelio "Bebot" Marañon, Edgar “ JunJun” Ostique ng Midsayap, Libungan Mayor Francis Aris Yu, Pigcawayan Mayor Jean Dino Roquero, Alamada Mayor Jesus Sacdalan, Pikit Mayor Sumulong Sultan, Arakan Vice Mayor Jenifer Anarna- Pangilinan, Banisilan Mayor Jesus Alisasis, Kanacan Bandon ng Carmen.

Lumahok din ang buong pwersa ng Barug Magpet Team, Karancho Riders Makilala Chapter, FMRC at iba pang grupo ng Riders Association ng Probinsya.