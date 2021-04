Gov. Nancy Catamco, bakunado na, senior employees ng provincial health, nabakunahan na din

KIDAPAWAN CITY - Sumailalim sa vaccination na ginanap sa Cotabato Provincial Hospital ngayong araw si North Cotabato Governor Nancy Catamco gamit ang Sinovac vaccine.

Nabakunahan si Governor Catamco kasabay ang ilan sa mga Chief of Offices ng probinsya at nurses mula sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) kasama ang ilang medical health frontliners mula sa Integrated Provincial Health Office o IPHO.

Isinabay rin sa okasyon ang pag turn over nang RT-PCR Machine sa Integrated Provincial Office (IPHO) mula kay Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio. Ayon pa kay Gobernadora, hindi dapat gawing dahilan ang pandemya upang isipin na ito na ang magiging katapusan ng ating buhay.

Naniniwala si BM Philbert Malaluan na isang magandang adbokasiya ang pagpapabakuna ni Governor Catamco dahil na rin sa mga naglalabasang fake news hinggil sa covid 19 vaccine. Sumailalaim din si BM Malaluan sa 2nd dose ng Sinovac vaccine.

Samantala, liban sa RT-PCR machine, nai-turn over din sa IPHO ang 18,000 sampling kits, 5,000 pcs clinical thermometer, 2,500 pcs exam gloves, 2,500 pcs N95 mask, 1000 pcs surgical mask, 2000 pairs disposable gloves, 15 pcs CVC kit, 200 pcs towel at 40 pcs pump infusion kits.

Ito na ang pangalawang RT-PCR machine na naibigay sa Probinsya. Una nang nagbigay ng makinaryas ng Molecular Laboratory kasama ang RT-PCR ang Energy Development Corporation (EDC) kay Governor Nancy Catamco na naitayo sa loob ng Mlang District Hospital.