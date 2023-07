Gov. Tamayo umapela sa lot owner na buksan muna ang bahagi ng isinarang highway sa Tboli

KORONADAL CITY - Sa ngalan ng publiko, hiniling ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa may-ari ng lupain na buksan ulit ang ipinasarang bahagi ng daan sa bayan ng Tboli para magamit ng publiko.

Ito ay habang inaayos pa ng national government ang pagbili dito.

Binigyang diin ni Tamayo na wala na sa huridiksyon ng provincial government ang hinarangang daan.

Paliwanag ng gobernador na convert na kasi ito bilang national road.

Kaya ayon kay Tamayo ito ay nasa pamamahala na ng Department of Public Works and Highways o DPWH na maglalaan ng pondo para dito.

Kinumpirma din nito na nakipagkita sa kanya ang may-ari ng lupa para maproseso ang road right of way documents para mabayaran ito ng DPWH.

Ayon kay Tamayo maaring hindi pa ito naasikaso dahil may naka-schedule nang bayarin ang DPWH kada taon.

Umapela din si Tamayo sa may-ari ng lupa na maging bukas sa negosasyon para maresolba ang nasabing problema.

Dahan dahan naman na nagagalit ang mga commuter dahil sa abala na ginawa ng may-ari sa daan.

Ayon sa isang commuter, wala namang mawawala kung buksan muna ng may-ari ang national highway habang inaasikaso ang road right of way claim nito sa pamahalaan.