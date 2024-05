Granada pinasabog sa loob ng Roman Catholic chapel sa Cotabato City, 2 sugatan

COTABATO CITY - Hinagisan ng granada ng di pa nakilalang mga suspect ang isang kapilya ng Simbahang Romano Katoliko sa Barangay Rosary Heights 3 na nagresulta sa pagkasugat ng dalawa katao.

Ang pangsabog ay naganap alas 10:30 ng umaga sa Sto Nino chapel habang may ginagawang bible service o "Kasaulogan Sa Pulong" sa pangunguna ng "kaabag" o extra ordinary ministers of the Holy Communion.

Sinabi ni Cotabato City police director Colonel Querubin Manalang Jr na maraming tao sa loob ng kapilya nang maganap ang pagsabog.

“There are at least 20 people who attended the fellowship when riding tandem suspects onboard a motorbike threw the grenade in the chapel,” ayon kay Manalang.

“Initially, the City Explosive Canine Unit (CECU) said that an M26 hand grenade was used based on the safety lever recovered by them,” dagdag niya.

Kahit zero casualty, naniniwala si Manalang na ang layunin ng mga suspect ay pumatay.

“We are still conducting investigation and collecting CCTV footages near the chapel,” pahayag ni Manalang.

Ito ay agad na kinundina ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao.

Aniya, magbibigay ang city govenrment ng reward money sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon tungo sa ikadarakip ng suspect o mga suspect.

Narito ang kanyang pahayag:

"HUWAG MATAKOT! LABANAN NATIN ANG KARAHASAN! Sinusubok na naman ng mga halang ang kaluluwa ang kapayapaan at kaayusan ng Cotabato City.

PAGPAPAKITA LAMANG ITO NG KAWALAN NG TAKOT SA DIYOS dahil hindi man lamang ginalang ang bahay sambahan ng mga kapatid nating Katoliko. INATASAN KO NA ANG BARANGAY AT ANG ATING KAPULISAN NA KUNIN SA LAHAT NG PARAAN ANG MGA SUSPEK.

Sa may alam sa pagkakakilanlan ng mga salarin, may malaking REWARD tayong ibibigay.

Sa mga Cotabateño, muling ipinaparamdam sa atin na tayo ay matakot at sumunod dahil sa takot. Huwag tayong magpadala sa mga ganitong dirty tactics.

Ang pag-atake sa kapilya ng Cotabato City ay naganap higit limang buwan mula nang pasabugan ng improvised bomb ang isang banal na misa ng Romano Katoliko sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City na ikinasawi ng apat katao.