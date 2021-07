Gunmen shot dead siblings in Cotabato City

COTABATO CITY - Naganap ang pamamaril alas 10 kagabi sa Malibacao area, Sinsuat Avenue, Cotabato City, ayon kay Police Station 2 chief Capt. Rustom Pastolero.

Nakilalala ang mga biktima na sina Al-Fahad Mahamod, 19 years old, may asawa at kapatid nya na si Zuharto Mahamod,17 years old, estudyante at kapwa taga Barangay Badak Datu Odin Sinsuat Maguindanao.

Ayon kay na nakaupo lamang ang magkapatid sa nakaparada nilang motorsiklo sa nasabing lugar nang may humintong kulay itim na sasakyan malapit sa kanila at kaagad silang punaputukan gamit ang cal. 45 pistol.

Nakatakbo pa si Zuharto pero hinabol ito ng mga suspek at pinagbabaril.

Kaagad tumakas ang mga suspek patungong downtown area.

Isinugod ng rumespondeng mga police ang mga biktima sa ospital pero sila ay idineklarang dead on arrival.

2Nigel Sumanghid and 1 othe