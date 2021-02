HAPPY 64th anniversary Radyo Bida Cotabato

Bilang selebrasyon sa nalalapit na anibersaryo, kami po ay magpapalaro at kayo po ay magkakaroon ng tyansang manalo ng mga papremyo.

Tumutok lamang sa bawat programa ng DXMS RADYO BIDA 882khz o di kaya ay manood sa aming facebook live sa pamamagitan ng DXMS Radyo Bida Cotabato City facebook page.

At bilang special treat, abangan din ang mga Bida Jeepneys mula 5am to 5pm bukas, February 17, sumakay at sagot na namin ang mga pamasahe n'yo!

Ang mga Bida Jeepneys ay mag-iikot sa lungsod ng Cotabato at Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.