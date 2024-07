Heavy rains affecting Mindanao, several areas are flooded

COTABATO CITY -- Nakakaranas ng malawang pag-ulan ang buong Mindanao ngayong hapon at gabi dahil sa umiiral pa din na southwest monsoon at ITCZ.

Dahil sa lakas ng ulan na tumagal ng halos tatlong oras ay binaha ang maraming lugar, kabilang sa Matanog, Maguindanao del Sur kung saan napilitan ang LGU na isara ang Matanog bridge dahil lampas tulay na ang tubig ng ilog.

Isinara din Sec. Narciso Ramos highway dahil baha sa kalsada sa bahagi ng Kapatagan, Balabagan at Malabang, Lanao del Sur.

Kabilang sa mga apektadong lugar ay ang Bukidnon, Maguindanao Norte, Maguindanao Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur at ang Sujltan Kudarat at Zamboang peninsula.

Pinapayuhan ang publiko, lalo na yaong nakatira malapit sa mga ilog at creek na lumikas kung kailangan upang ligtas sa kapahamakan.

SA VALENCIA CITY BUKIDNON, nagpatupad ang city disaster risk reduction and management council ng preemptive evacuation ng mga residente malapit sa Malingon Creek sa Barangay.

Ang tatlong oras na malakas na ulan sa Mt. Nebo sa Valencia ay nagdulot ng pagtaas ng tubig sa ilog.

Sa Kalilangan, binaha din ang ilang mga lugar sa Poblacion dahil umapaw ang mga ilog, drainage at waterways na maraming basura.

SAMANTALA, sa San Fernando, Bukidnon, binha din ang ilang mga lugar at ang national highway na kilala bilang Little Baguio ay pansamantalang isinara dahil sa landslides.

Malaking bahagi kasi ng Bukdinon ang nakaranas ng pag-ulan kahapon.

SA PAGADIAN CITY, nagpatupad ng preemptive evacuation ang city disaster risk reduction and management office sa mga nakatira malapit sa mga ilo.

Malakas ang agos ng tubig dahil s amalakas na buhos ng ulan kahapon dahil sa ITCZ na umiiral sa Mindanao.