Higit 100 barangay sa Maguindanao Sur, apektado ng pagbaha, pananim nasira

KABUUANG 125 na mga barangay mula sa 13 mga bayan sa Maguindanao del Sur ang labis na naapektuhan ng pagbaha simula pa nitong nakalipas na linggo.

Dahil dito ekta-ektaryang mga taniman ang tuluyan nang nasira dahil lubog pa rin ito sa tubig baha hanggang ngayon.

Ayon kay Maguindanao del Sur Provincial Agriculturist Jed Ulangkaya, sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang assessment ng Office of the Provincial Agriculture o Opag katuwang ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR–BARMM upang alamin ang kabuuang danyos sa sektor ng agrikultura.

Ang 13 mga bayan ay kinabibilangan ng Datu Montawal, Ampatuan, Datu Piang, Shariff Saydona Mustapha, Shariff Aguak, Datu Unsay, Datu Saudi Ampatuan, Pagalungan, Pandag, Talayan, Datu Abdullah Sangki at Datu Hoffer.

Ang bayan naman ng Datu Piang ang labis na naapektuhan kung saan lahat ng 16 na mga barangay nito ang nalubog sa tubig baha ayon pa kay Ulangkaya.

Karamihan aniya sa mga pananim na palay sa mga low-lying areas ng probinsya ay mababa na ang recovery rate lalo na ang mga nakatakda na sanang anihin.

Samantala, sa ngayon ay tanging mga tobacco farmers pa lamang ang nabigyan ng tulong ng Opag sa pamamagitan ng mga farm inputs.

Sa mga magsasaka naman ng palay at mais, inaantay na lamang ng Opag ang damage assessment report mula MAFAR na siyang pagbabasehan sa pamamahagi ng ayuda sa mga ito.