Higit P10-M na smuggled cigarettes, nakumpiska sa MagNorte at Basilan

COTABATO CITY - UNANG NAKUMPISKA noong Miyerkules ang 30 kahon ng smuggled na sigarilyo sa coastal area ng Barangay Badak, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Sinabi sa DXMS Radyo Bida ni PRO BAR Regional Director BGen. Allan Nobleza na nakatanggap ng tawag ang Regional Intelligence Division - Special Operation Group o RSOG ng PRO BAR mula sa isang concerned citizen hinggil sa kontrando sa naturang barangay.

Pagdating ng PNP sa Barangay Badak, tumambad sa kanila ang inabandonang smuggled na sigarliyo na nakabalot sa trapal.

Ayon kay Nobleza, nagkakahalaga ito ng P600 libong piso at nai-turnover na sa Bureau of Customs at inaalam pa sino at taga saan ang mga smugglers.

Samantala, kahapon ng umaga, higit 300 cases ng assorted cigarettes ang nakumpiska naman sa limang mga kalalakihan sa Basilan ayon kay Nobleza.

Ito ay nagkakahalaga ng higit kumulang P9 million.

Kasama sa nakumpiska ang kanilang sasakyang pandagat na pinaniwalaang galing pa sa Zamboanga City.