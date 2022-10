Higit P1.6 million na halaga ng illegally cut woods, nakumpiska sa Barira Maguindanao.

COTABATO CITY - Abot sa 20,748 board feet ng iba't ibang dimensions ng mga red at white Lauan lumbers ang nakumpiska ng Marine Battalion Landing Team-5 katuwang ang Barira MPS, MENRO-Barira, Ministry of Public Order and Safety (MPOS) - BARMM, at ang Ministry of Environment Natural Resources and Energy (MENRE) - BARMM.

Matapos makatanggap ng ulat mula sa mga concerned citizens ang MBLT-5 kaugnay sa illegal na pagpuputol ng mga kahoy, kaagad nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad sa Sitio Bulubudtua, Barangay Nabalawag, Barira, Maguindanao.

Tinatayang abot sa P1, 659,840 ang halaga ng red at white Lauan ang nakumpiska, dalawang units ng chainsaw, at isang unit ng heavy-duty bandsaw.

Hindi na inabutan pa ng operating units sa lugar ang mga suspek.

Ang mga nakumpiskang kahoy ay temporaryong isasailalim sa kustudiya ng MBLT-5 at ituturn-over naman sa MENRE-BARMM.

Maituturing na critically endangered o nanganganib ng maubos sa kalikasan ang Red at White Lauan kaya't ipinagbabawal sa batas ang pagputol nito ng walang kaukulang permiso.