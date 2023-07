Holdapers mula Davao region na nambiktima ng delivery truck sa Makilala, huli sa Kidapawan

KIDAPAWAN CITY - Nahuli ng PNP ang anim na mga responsable sa paghold-up ng truck na may kargang Ajinomoto brand na vetsin sa Barangay Malasila, Makilala, North Cotabato pasado alas 3:00 ng hapon kahapon.

Ang mga suspect ay tumakas patungong Kidapawan City at dahil alerto ang PNP, naaresto ang mga suspect sa tulong ng mga sibilyan at impormasyon mula sa Makilala PNP.

Sa inisyal na report, ang anim na mga robbery hold-up suspect na sakay ng pick up truck ay may dalang mga baril at nakaw na mga bagay. Sila ay dayo na galing pa sa Davao Region.

Sinabi ni Kidapawan City PNP Chief Police Lt. Col Peter Pinalgan Jr., na na-corner ang sinakyang ng mga suspect sa Jose Abad Santos Street. Unang naghinala ang mga tao sa kilos ng mga ito kaya may nag report sa PNP.

Wala namang nasaktan lalo na ang mga bystanders at negosyante sa lugar..

Kinilala ni Colonel Pinalgan ang mga naaresto na ang magkamag-anak na Dennis Singson Sefuentes, 40, Denver Jay Sefuentes, 35, at Arcadio Tipan Sefuentes Jr. Gemar Solidag Tipan, 36, Manilito Paragas Linda, 42, Allan Colita Miesco, 49, lahat taga Davao Oriental.