Identities of fatalities in C-130 air tragedy in Sulu

Listahan ng mga nasawing pasahero sa bumagsak na C-130 plane sa Barangay Bangkal, Patikul, Sulu noong Hulyo 4, 2021:

1. Karl Hintay – Davao

2. Marchi Bonzales - Tigbao, Zamboanga del Sur

3. Jemmer Mondido - Tambulig, Zamboanga del Sur

4. Christopher Rollon - Pitogo, Zamboanga del Sur

5. Sheena Alexandra Tato - Pagadian City

6. Jack Navarro – Marikina

7. Felixaldo Provido Jr - Labangan, Zamboanga del Sur

8. Jerome Balivado - Cagayan de Oro City

9. Dexter Estrada - Agusan del Sur

10. Gulam Ismael - Jolo, Sulu

11. Nigel Emeterio - Marilao, Bulacan

12. Nazer Albaracin - Tukuran, Zamboanga del Sur

13. Benjie Malanog - Tukuran, Zamboanga del Sur

14. Nelson Hadjiri - Kadingilan, Bukidnon

15. Alhamin Salahuddin - Sulu

16. Keth Kane Alegarme - Sinacaban, Misamis Occidental

17. Jelson Sadjail - Sulu

18. Dante Camilosa - Butuan City

19. Carlos June Paragua - Butuan City

20. Butch Maestro - Buenavista, Agusan del Norte

21. Erwin Canton - Sibagat, Agusan del Sur

22. Carlos Dapanas - San Luis, Agusan del Sur

23. Joey Loterte – Surigao

24. Jay-r Obenita

25. Alzid Hawrani - sULU

26. Mar Jhun Capagngan - Mahinog, Camiguin

27. Ian Azuelo - Alicia, Zamboanga Sibugay

28. Lester Al Lagrada - Bacolod, Lanao del Norte

29. Mansuelo Lingatong III - Bacuag, Surigao del Norte

30. Bensheen Sabaduquia

31. Reynel Matundin – Cotabato

32. Michael Vincent Benolerao – Manila

33. Fortunate Regidor – Davao

34. Kevin Damole - Kibawe, Bukidnon

35. Jan Neil Macapaz – Cebu

36. Nash Lumanta – Davao

37. Archie Barba - Panabo City

38. Melmark Angana – Bukidnon

39. Emmanuel Macalintal

40. Marcelino Alquizar – Palawan

41. Vic Monera - Maramag, Bukidnon

42. Jomar Gabas - Lopez Jaena, Misamis Occidental

43. Mark Anthony Agana – Zambales

44. Salahi Abdurahman

45. Raymar Carmona - Butuan City

Fair winds, our fallen heroes. Our deepest condolence and sympathies for the bereaved families.