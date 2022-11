Ilang bahay sa tabing ilog ng Taviran, nasisira ng kumakapal na water hyacinth

COTABATO CITY – Abala ang mga mamamayang nakatira sa gilid ng ilog sa boundary ng Datu Odin Sinsuat at Kabuntalan Mother na maisalba ang kanilang mga gamit at bahay dahil sa patuloy na tumataas na tubig sa ilog na may dalang water hyacinth.

Simula pa kahapon napansin ng mga nakatira sa gilid ng ilog na kakaiba ang pagtaas ng tubig at ang napakarami o napakakapal na water lilies.

Batay ito sa larawan na kuha Zumar Kadil Buayan Salik.