NARITO ANG LARAWAN NG MGA BINAHANG LUGAR

Road Closures as of 9 pm in Lebak and Kalamansig, Sultan Kudarat

1. Apo Park, Brgy. Pansud, Lebak, SK- due to landslide

2. Sangay-Palimbang road section - due to fallen trees and flooding

3. Tambis, Brgy. Sta. Clara, Kalamansig- due to damaged Sebayor bridge.

Below are images of landslides in Brgy. Datu Wasay, Sabanal at Minorok Limulan sa Kalamansig. Mga larawan mula Sukelco.