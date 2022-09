Inmate ng South Cotabato provincial jail, inireklamo ng pangongotong ng ka-chatmate na OFW

KORONADAL CITY - Iniimbestigahan ngayon ng pamunuan ng South Cotabato Rehabilitation and Detention Center o SCRDC na mas kilalang Provincial Jail, ang isa nilang inmate.

Ayon kay OIC Provincial Jail Warden Lory Celeste, ito ay matapos inireklamo ng pangongotong ng isang Overseas Filipino Worker o OFW.

Sinabi ni Celeste na pinagbantaan umano ng nasabing inmate ang chatmate nitong babaeng OFW na ipakakalat ang kanyang mga pribadong video at larawan.

Ito ay kung hindi magbibigay sa kanya ng P30,000.

Ayon kay Celeste iniimbestigahan din nila ang isang jail guard na nagbigay ng cellphone sa inirereklamong inmate.

Ipinahayag ni Celeste na nakumbinsi ng kanilang team leader ang inmate na isuko ang kanyang cellphone.

Dagdag pa nito na ang inmate na inirereklamo ng paglabag sa Anti-Violence Against Women and their Children Act ay pinagbawalan munang lumabas ng selda habang iniimbestigahan.