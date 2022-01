Isa pa nga! 3rd Bayanihan, Bakunahan pangungunahan ng DOH sa Region 12

KORONADAL CITY-Magkakaroon ang region-wide Bayanihan, Bakunahan vaccination days ang Department of Health o DOH 12 sa January 24, 25 at 26 at sa February 7,8 at 9.

Katuwang ng DOH 12 sa pagsasagawa nito ang mga local government units at kanilang mga local offices sa SOCCKSARGEN.

Ayon kay DOH 12 Immunization Program Coordinator Dr. Edvir Jane Montañer layon nito na makapagbakuna ng mas maraming mga mamamayan.

Ipinahayag ni Montañer na ang malawakang COVID-19 vaccination ay para sa mga hindi pa nabakunahang mga mamamayan at mga hindi nabigyan ng ikalawang dose.

May inilaan ding bakuna ayon kay Montañer para naman sa mga magpapa-booster shot.

Hindi pa nabakunahan kontra COVID-19 ang mahigit 1.2 million na mga mamamayan sa SOCCKSARGEN as of January 11.

Habang mahigit 71,000 naman ang naturukan na ng booster shot.

Ito ay base naman sa datus ng DOH 12.

Target ng DOH 12 na mabakunahan sa Region-wide Bayanihan Bakunahan ang mahigit limang daang libong mga mamamayan kada araw.