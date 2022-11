Isa pang CAFGU, nasawi matapos ang strafing sa Buldon, Maguindanao Norte

COTABATO CITY - TULOY ANG PAGHAHANAP ng mga tauhan ng Buldon PNP sa tulong ng Philippine Marines sa mga taong responsible sa pagsalakay sa CAFGU temporary outpost sa isang tulay sa Buldon, Maguindanao del Norte.

Nasawi on the spot sa naturang pamamaril sina CAFGU members Christian Silvestre, Ignacio Lozad at Dondon Ahito.

Ang ikaapat na CAFGU ay nasawi kagabi na kinilalang si Arnel Cayanan habang patuloy na inoobserbahan ang kalagayan ng isa pa na kinilalang si Calbertson Baggay.

Sila ay nagsisilbing bantay sa tulay na naapektuhan ng bayong si Paeng nitong nakaraang buwan. Bawal dumaan ang malalaking truck dahil mapanganib na ang kalagayan ng tulay sa Barangay Edcor, ayon kay Buldon PNP chief Lt. Elmar Elarcosa.

Ayon kay Elarcosa, ala una y media ng madaling araw nang dumaan ang isang motorsiklo na sakay ang mga armado at silay pinaulanan ng bala.

Nagtutulungan na ang 5th Marine Battalion, Buldon Municipal Police Station at LGU sa pag-iimbistiga sa insidente.

Agad na kinundina ni Buldon Mayor Pahmia Manalao-Masurong ang pag-atake sa mga CAFGU at nagpaabot ng ayuda sa kanilang naulilang pamilya.