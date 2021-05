Isa patay sa flashfloods sa South Cotabato

SOUTH COTABATO - Nagpapatuloy sa ngayon ang damage assessment ng South Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) sa ilang mga barangay na apektado ng pagbaha at landslide kasunod ng malakas na buhos ng ulan magdamag.

Ayon kay PDRRMO Operations Chief Rolly Doane Aquino, kasalukuyan nilang tinutukoy ang laki ng pinsala na naitala sa ilang bayan katulad na lamang sa isang tulay sa Brgy. Lacunon.

Naitala rin ang landslide sa bayan ng Lake Sebu habang hinihintay ang damage report mula sa ibang mga bayan.

Dagdag ni Aquino, nagsasagawa na ang Rapid Damage and Assessment Team (RDANA) ng damage assessment sa imprastraktura at agrikultura, kung saan makikipag-ugnayan sila sa Provincial Engineering Office at Office of the Provincial Agriculturist para sa isasagawang ayuda sa mga apektadong mamamayan.

Samantala, inihayag nitong maaaring mapagpaliban muna bukas o sa susunod na mga araw ang pagbibigay ng ayuda sa mga purok sa Brgy. GPS at Brgy. Sta Cruz na isinailalim sa MECQ upang magbigay-daan sa pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng pagbaha.

Inamin kasi ng opisyal na limitado na lamang ang kanilang mga food packs dahil sa sunod-sunod na pamamahagi ng mga ito ng ayuda.

Ngunit tiniyak nitong magpupulong sila kasama ang mga disaster officials upang magamit ang trust fund bilang pantulong sa mga residenteng apektado ng kalamidad.

Sa kabilang banda, natagpuan sa Brgy. Bai Saripinang, Bagumbayan, Sultan Kudarat ang bangkay ng lalaking nahulog sa makeshift na tulay sa Brgy. Dajay kung saan kinilala itong si Roger Barnezo, na residente ng Brgy. Moloy.

Nakaligtas naman ang asawa at anak nito ngunit sa kasamaang palad ay inanod ang biktima ng rumaragasang tubig, matapos umano silang mahulog habang tinatawid ang tulay pauwi sa Brgy. Moloy.