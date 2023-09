Islamic preacher, nasawi sa car accident sa Buluan, Maguindanao Sur

DEAD ON ARRIVAL sa ospital ang isang Imam o Muslim Religious preacher nang aksidenteng mabangga ng silver Toyota Vios sa harap ng New market, National Highway, Barangay Poblacion, Buluan, Maguindanao Del Sur, magtatanghali kahapon.

Kinilala ni Buluan PNP Municipal Executive Senior Police Officer o MESPO Cixon Kasan ang biktima na si Ustadz Norodin Kalipapa, Imam ng Masjid Datu Samad Mangelen at residente ng nabanggit na bayan.

Habang kinilala naman ang driver ng kotse na si Maria Teresa Sustiger na taga Davao City.

Ayon kay Kasan, parehong nasa iisang lane sina Sustiger at Kalipapa sakay ng kanyang motorsiklo at paliko na sana nang maabutan ito ng Toyota Vios at aksidenteng nabundol.

Dahil dito nagtamo ng malubhang sugat si Kalipapa.

Agad itong dinala sa ospital ngunit agad ding binawian ng buhay.

Sinabi ni Kasan na idinaan na lamang sa amicable settlement ang insidente dahil hindi naman aniya sinadya ang pagkabangga.