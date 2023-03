Isuzu Crosswind vs. Forward truck sa Isulan, dalawa malubhang nasugatan

ISULAN, Sultan Kudarat - Sugatan ang dalawa katao sa nangyaring banggaan ng Crosswind at Forward truck sa national highway ng Brgy. Bambad, Isulan, Sultan Kudarat kaninang alas 6 ng umaga.

Kinilala ang driver ng Crosswind na si Jeffrey Jalbona, 28 anyos, may asawa at residente ng Brgy. Poblacion, President Quirino, Sultan Kudarat at kasama nitong si Jocine Luna, 25, na taga Norala, South Cotabato.

Sa panayam ng Radyo BIDA kay Police Chief Master Sergeant Larry Ducasi, hepe ng Isulan PNP Traffic, sinabi nito na mabilis umano ang takbo ng Crosswind papunta sa bayan ng Isulan habang papunta sa trabaho ang mga biktima.

Nag-overtake si Jalbona sa isang tricycle ngunit nawalan ng kontrol at nagpaikot-ikot kaya sumalpok sa kasalubong na forward truck na minamaneho ni Rene Camacho ng Brgy. Poblacion, Esperanza, Sultan Kudarat.

Dahil sa lakas ng impact ay tumilapon pa si Luna sa daan at nagtamo ng mga malalang sugat sa katawan.

Kaagad isinugod sa Sultan Kudarat Provincial Hospital ang mga biktima at patuloy na nagpapagaling.

Panawagan naman ni Ducasi sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa national highway upang hindi magresulta sa disgrasya.