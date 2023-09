Kasamahan ng babaeng minor na nalunod sa T'boli, South Cotabato, kinasuhan ng PNP

KORONADAL CITY - Kasalukuyang nananatili sa kustodiya ng T'boli PNP ang dalawang kasama ng menor de edad na nalunod noong nakaraang linggo.

Ayon kay Lt. Col. Virlen Pampolina, hepe ng T'boli PNP, na nahaharap sa mga kasong Abandonment of Person in Danger at Reckless Imprudence Resulting to Homicide ang 25 anyos at 21 anyos na mga kasama ni alyas Mylene, matapos umano itong mahulog sa hanging bridge sa Brgy. New Dumangas.

Papunta sana ang mga ito sa Brgy. Halilan upang dumalo sa discohan noong Setyembre 15 ng gabi nang nawalan umano ng kontrol ang motorsiklo na kanilang sinasakyan at nahulog sa tulay ang 15 anyos na dalagita.

Dagdag ni Pampolina na batay sa salaysay ng mga kasama ng biktima, dalawang oras umano nilang hinanap si Mylene gamit ang flashlight ng kanilang mga cellphone ngunit nabigo ang mga ito.

Natagpuan na lamang kinaumagahan ang bangkay ng dalagita sa Alah River, mga isang kilometro ang layo mula sa tulay.