Kidapawan beauty is North Cotabato's bet to Miss Philippines Universe 2021 search

KIDAPAWAN CITY – Nanawagan ng pagsuporta si Miss Angelin Summer Fernadez sa mga taga North Cotabato na siyang magiging representante ng probinsya ats maging ng buong region 12 para sa Miss Universe Philippines 2021.

Si Miss Summer ay 23 anyos na taga Kidapawan City at graduate ng Business Administration major in Marketing Management sa Notredame of Kidapawan College.

Siya ay naging Miss NDKC 2017, Reyna ng Aliwan Finalist 2019, Bb Kalikasan 2nd runner up at Mutya ng North Cotabato.

Anya, siya ay sumali sa nasabing patimpalak upang maipagmalaki ang ganda ng North Cotabato at may ibubuga rin pagdating sa beauty pageant.

Nais din ni Miss Summer na magbigay ng inspirasyon sa bawat Cotabateña at maipakita ang talentong taglay ng taga probinsya.

Si Summer ay nakapasok sa 100 official delegates ng Miss Universe Philippines 2021.

Hiling nito ang suporta ng bawat Cotabateño lalo pa at dadaan pa siya sa serye ng trainings, interviews, event appearances at pre-pageant dahil ang kanyang tagumpay ay magiging tagumpay rin ng mga taga North Cotabato.