Kidapawan LGU honors city athletes for winning medals in SRAA meet '23

Binigyan ng pagkilala ng LGU-Kidapawan at ni Mayor Atty. Jose Paolo Evangelista ang mga atletang nag-bigay karangalan sa lungsod sa katatapos lamang na Soccksargen Regional Athletic Association Meet o SRAA 2023.

Maliban sa Certificate of Recognition, tumanggap ng P5,0000 pesos ang mga atletang nag-uwi ng Gintong Medalya, P3,000 naman para sa mga nakatanggap ng Pilak at P1,000 para sa nakatanggap ng Tansong Medalya.

Bukod pa rito kinilala din ng lokal na pamahalaan ang galing at sakripisyo ng mga Coaches, Technical Officials, at mga guro na tumanggap sa mga delegado sa mga billeting quarters, maging ang mga Technical Working Groups.

Malaki rin ang pasasalamat ng Opisyal sa mga tauhan ng North Cotabato at Kidapawan City Offices, Army at mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na nakaantabay sa kaayusan at katiwasayan sa buong linggo ng nasabing aktibidad.

Kinilala din nito ang kontribusyon ng mga mamayang sumuporta sa adbokasiya ng Luntian Kidapawan kung saan sila mismo ang nagtanim ng mga Carabao grass sa Oval, na mas lalong magpaganda sa Magsaysay Eco-park.