Klase suspendido sa ilang lugar sa South at North Cotabato dahil sa malakas na ulan

KORONADAL CITY - DAHIL SA MALAKAS NA BUHOS NG ULAN SA South Cotabato at Koronadal City, idineklara ni City Mayor Eliordo Ogena ang suspension of classes in all levels sa buong lungsod.

Kagabi pa nagsimula ang ulan sa Koronadal at kalapit mga lugar.

Hanggang ngayong umaga ay malakas pa din ang buhos ng ulan dahil ito sa ITCZ na nasa Mindanao at ang isa pang weather disturbance na namataan ng Pag-asa malapit sa Gen. Santos City.

Sa North Cotabato, suspendido din ang klase in all levels sa mga bayan ng Kabacan at Tulunan dulot ng halos magdamag na buhos ng ulan. Sa Matalam, suspendido na din ang klase.

Unang inirekomenda ng municipal disaster risk reduction and management council ang suspension na inaprobahan naman ng local government executives.

Ito ay para sa kapakanan at kaligtasan ng lahat.

Sa bayan ng Tampakan, South Cotabvato, nagdeklara na rin ng suspension of classes sa lahat ng antas si Mayor Leonard Escobillo.

Nananawagan din si Escobillo sa mga mamamayan ng Tampakan na nakatira sa mga landslide at flashflood prone areas na maging mapagmatyag at agad na lumikas kung kinakailangan.

Sa bayan ng Norala, kinumpirma din ni Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Aiza Lim ang pag-suspende ng klase ni Mayor Clemente Fedoc.

Sinabi din sa Radyo bida ni Tantangan Mayor Timee Joy Torres-Gonzales ang pag-suspend nito ng klase ngayong araw sa kanilang lugar.

Sa Lake sebu, pinagiinigat naman ni Mayor Floro Gandam ang mga mamamayan sa posibleng baha at landslide kasabay ng pag-suspend nito ng klase.