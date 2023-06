Koronadal couple slain in Maguindanao ambush

PATAY ANG mag asawa matapos pagbabarilin sa national highway ng Barangay Tambunan I, Talayan, Maguindanao del Sur noong Sabado ng umaga.

Kinilala ang mga biktima na sina Ruel Pabrera Hilado, 40 taong gulang at asawa nitong si Mary Jane, 36 years old, pawang taga Purok Garcia Villa, Barangay Zone 1, Koronadal City.

Ayon kay Talayan PNP chief Major Zukarnain Kunakon, sakay ang mag asawa ng motorsiklo pauwi ng Koronadal nang bigla silang pagbabarilin ng mga suspek na sakay ng Toyota Vios.

Dead on the spot ang mister habang nadala pa sa pagamutan ang misis pero kalaunan ay namatay din. Lumabas sa police investigation na bumaba pa ang isa sa mga suspect at kinuha mula sa biktima ang dala nitong envelope.

Narekober sa crime scene ang limang mga empty shells ng caliber .45 pistol. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon hinggil sa insidente ayon kay Major Kunakon.

Samantala, pumanaw na sa ospital kahapon si teacher Israel Paguital NG Datu Anggal Midtimbang Elementary School israel sampung araw matapos na siya ay ma-ambush noong June 8.

Ang pagpanaw ni Paguital na taga Datu Odin Sinsuat, Maguindanao Sur ay kinumpirma sa DXMS Radyo Bida ni Datu Anggal Midtimbang municipal police Major Jun Olis.