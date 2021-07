Koronadal employee, kulong matapos manlaban sa mga police

KORONADAL CITY – Kinasuhan na ng pulisiya ang isang empleyado ng Koronadal City government matapos itong lumabag sa curfew hours at manakit ng isang isang pulis.

Ayon kay Koronadal City PNP deputy chief Maj. Rommel Hitalia, dinala sa Koronadal PNP si Cyran Paul Gamboa, 26 anyos at empleyado ng City Assessors Office, dahil sa paglabag sa curfew hours pasado alas 12 ng madaling-araw.

Kapansin-pansin aniya na medyo lasing si Gamboa lalo na't mula ito sa inuman.

Dagdag ni Hitalia, sinigawan ni Gamboa ang duty desk officer na si PSSg Ruz Ranan at hindi pa nakontento, kinalmot pa nito sa mukha ang isa pang duty investigator na si PMSg Maricel Dapitan.

Ito ang nag-udyok sa mga pulis na arestuhin si Gamboa.

Si Gamboa ay kinasuhan na ng Koronadal PNP ng “Resistance and Disobedience to A Person in Authority or Agents of Such Person” at Direct Assault.

Kaagad namang pinakawalan ng mga pulis ang mga kasama ni Gamboa na lumabag din sa curfew hours.

Tiniyak naman ng City LGU na may karampatang aksyon na rin silang ginagawa tungkol dito.