Koronadal has 125 new COVID-19 cases, Region 12 has 587

COTABATO CITY - KUMPARA sa 446 cases noong Sabado, bahagyang tumaas sa 587 cases kahapon Linggo ang panibagong kaso ng coronavirus disease sa Soccsksargen Region.

Batay sa tala ng Department of Health, nanguna ang South Cotabato na may 306 cases kung saan 125 dito ay mula sa Koronadal, sinundan ito ng Sultan Kudarat na may 136 new ifections, North Cotabato 95 at Gensan 50.

Dahil dito, umaabot na sa 46,290 ang total coronavirus infections sa Rehiyon simula noong nakaraang taon. Gumaling naman ang 393 pang mga pasyente kayat ang total recoveries ay abot na sa 38,373.

Namatay naman ang apat pang mga pasyente kayat ang total Covid-19 related deaths ay umabot na sa 1,461. Tatlo sa mga ito ay mula sa Gensan at isa ang mula sa Kidapawan City.

Tumaas pa ng hanggang 6,448 ang aktibong kaso.