Koronadal Mayor Ogena admits he has Covid-19 virus

Koronadal City Mayor Eliordo Ogena admits he is positive of COVID 19

His statement:

"Sa lahat ng minamahal kong Koronadalenos, ikinalulungkot kong sabihin na positibo po ako sa COVID-19. Ngunit huwag kayong mag-alala sapagkat nasa maayos po akong kalagayan.

"Kinakailangan kong sundin ang proseso para na rin sa kaligtasan ng aking mga mahal sa buhay at mga kawani ng LGU-Koronadal na parati kong kasama.

"Ito ay patotoo na sa kabila ng pag-iingat, ang banta ng COVID-19 ay nariyan.

"Mag-ingat po kayong lahat at manatiling ligtas sa anumang kapahamakan. Godbless kag Ururupod Kita sa Bagong Koronadal- Mayor Ogena"