Koronadal No Movement Sunday Sept. 5 and 12

KORONADAL CITY - Iniutos ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena ang muling pagpapatuapad ng “No Movement Sunday” para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa lungsod.

Ang “No Movement Sunday” ay ipatutupad sa Koronadal bukas Setyembre a singko at dose.

Nilinaw ni Ogena na exempted sa “No Movement Sunday” ang mga on duty na medical personnel at administrative staff ng mga ospital, uniformed personnel, at mga nagtatrabaho sa mga botika.

Ayon sa alkalde, pinapayagan pa rin ang misa pero dapat ay masunod ang 30 percent limit capacity at minimum health protocols.

Habang ang mga tutungo naman at magagaling sa airport ay kailangang humihingi ng approval sa city government.

Dagdag pa ni Ogena hindi rin saklaw ng “No Movement Sunday” ang mga naka-duty na private security personnel, emergency response team, at iba pang personnel na nakakuha ng prior approval sa LGU.

Ang mga driver naman ng Food Delivery Services na walang dine in o take out ay kailangan na magsuot ng uniform at ID at lagyan ng company labels ang mga sasakyan para agad na makilala.

Ayon kay Ogena ang mga pahinante ng mga sasakyan na dadaan lang sa Koronadal ay kailangan na magpakita ng proof of destination sa mga check points.(RPO)