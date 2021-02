Koronadal, Tantangan, binaha kasunod ng malakas na buhos ng ulan

KORONADAL CITY - Nalubog ng tubig baha ang mga bahay sa Purok Bayog, Barangay New Iloilo, Tantangan, South Cotabato kagabi.

Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, binaha ang nasabing lugar kasunod ng pag-apaw ng sapa dahil sa walang patid na buhos ng ulan.

Matapos makatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen ang kanilang Emergency Operations Center, agad naman itong ipinaalam ng PDRRMO sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Tantangan.

Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang Rapid Damage Needs Assessment ng MDRRMO Tantangan sa binahang lugar.

Maliban sa Tantangan nakaranas din ng mga pagbaha kahapon ang Koronadal City.

Ang pag-apaw ng tubig kanal sa kahabaaan ng General Santos Drive, Jaycee Avenue at iba pang pangunahing daan sa lungsod ay nagdulot naman ng perwisyo sa mga mamamayan.

Ilang mga bahay din ang pinasok ng tubig baha sa Barangay Morales at Purok Hillside sa Barangay Santa Cruz.

Kaugnay nito, umapela naman si Aquino sa publiko at local disaster risk reduction and management office ng mga LGU na magsakagawa ng kaukulang hakbang at imonitor ang lagay ng panahon.