Koronadal village councilor dies in highway mishap

KORONADAL CITY - Patay ang isang barangay kagawad matapos mabangga ng sasakyan sa kahabaan ng national highway sa Brgy. Saravia, Koronadal City pasado alas 11:30 kaninang umaga.

Kinilala ang nasabing biktima na si Kagawad Marcelino Perez, 71 taong gulang, at residente ng Prk. Maharlika ng nasabing barangay.

Ayon kay Barangay Saravia Kapitan Gregorio Presga, dumalo sa barangay session si Perez at pumunta sa kaniyang pamangkin na isang doktor sakay sa kanyang motorsiklo, ngunit nabangga siya ng isang elf truck na may plakang LEZ-516 na nasa kabilang direksyon.

Nagtamo ito ng malubhang sugat sa ulo at mga bali sa katawan rason na dead on the spot ang nasabing biktima.

Samantala, sumuko naman umano sa Koronadal PNP traffic ang driver ng elf truck kung saan nagpapatuloy ang isinasagawang imbestigasyon.