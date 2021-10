Kuryente sa ilang lugar sa North Cotabato, balik na

Update mula sa COTELCO as of 6:15 p.m.

Nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang line inspection para matukoy ang problema at naging dahilan ng pagkawala ng suplay ng kuryente na naranasan ng mga power consumers na nagsimula kaninang hapon.

Ayon sa mga technical personnel ng COTELCO may nakitang fault sa ating 69 kv line na nasa Balindog Kidapawan city...Ayon sa mga residente sa area may narinig silang pagsabog at posible na ito ang dahilan ng unscheduled power interruption. Sa ngayon ay naka isolate ang linya na konektado sa kidapawan, Makilala, Mlang, Tulunan at Magpet para maisagawa ang pagsasaayos ng nasirang linya at agad na maibalik ang kuryente.

Habang ang ibang mga lugar naman ay maibabalik na ang suplay pagkatapos na maisagawa ang mga kinakailangang safety procedures/Protocols.