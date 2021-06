Lake Sebu Mayor Gandam tests positive for COVID-19

KORONADAL CITY - Lake Sebu Mayor Floro Gandam, kinumpirmang nagpositibo ito sa coronavirus disease (COVID-19).

Ayon sa alkalde, asymptomatic ang kaniyang kalagayan at kasalukuyang naka-quarantine.

Narito ang bahagi ng kaniyang statement sa social media:

"Maayong aga pinalangga ko na Lake Sebunians.

Gusto ko ipabalo sa inyo nga ako na igo sang Covid 19 kag under quarantine. Pero sa kaluoy sang Guinoo assymptomatic ako. Wala ako lagnat, ubo kag iban na sintomas pa sang Covid. Ginahangyo ko na palihog hindi kita mag gawas sa aton balay kung hindi importante aton kadtuan.

Mangamuyo man kita sa aton mga kauturan nga nagakasakit man sang COVID kg mag cooperate kita sa aton mga awtoridad labi na sa mga Frontliners.

Let Us Stay Safe and Stay Home for our Families. Magbinuligay kita para malikayan ang paglapta pa sang Covid19.

May God Bless us all.."