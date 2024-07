LanaoSur, MagNorte at kalapit bayan nakaranas ng flashfloods, mudslides

COTABATO CITY - Binaha ang mga bayan sa coastal areas ng Lanao del Sur kasunod ng malakas na buhos ng ulan kahapon dala ng low pressure area sa lalawigan.

Mahiti 300 pamilya naman ang apektado ng flashfloods na tumama sa mga bayan ng Matanog sa Maguindanao del Norte at Kapatagan, Balabagan at Malabang dahil sa baha dakong alas 7 kagabi, ayon sa mga local officials at emergency responders na nakapanayam ng DXMS.

Narito ang larawan ng mga naapektuhang lugar, ilan ay lubog, hindi lang sa tubig kundi ng putik na kuha ng netizens.