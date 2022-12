Launching ng pailaw at Pasko para sa lahat program sa Cotabato City plaza, nabulabog ng warning shots

COTABATO CITY - MASAYA SANA ANG launching program ng Pasko Para sa Lahat at festival of lights sa Cotabato City plaza kagabi pero nabulabog dahil sa security guard ng Mercury Drug.

Nasa kasagsagan ang progama at countdown ng pagpapailaw nang may dalawang putok ng baril ang narinig kayat nabulabog ang programang dinaluhan ng mga konsehal, local officials, Army at PNP officers.

Walang nasaktan, ayon kay Mayor Bruce Matabalao na nanguna sa programa.

Sinabi ni Cotabato City Police Station 1 commander Maj. John Vincent Bravo, hinahabol ng Mercury Drug Sinsuat security guard ang isang snatcher at nagbigay ng dalawang warning shots.

Tiniyak niyang ligtas ang mga mamamayan at ginagawa ng AFP at PNP ang lahat upang manatili ang kaayusan at kapayapaan ngayong panahon ng kapaskuhan.