LGU employee at driver, nasawi matapos masagasaan ng road roller sa Tboli

KORONADAL CITY - Patay ang kawani ng lokal na pamahalaan matapos masagasaan ng Road Roller Heavy Equipment na mas kilala na pison sa Tboli, South Cotabato.

Kinilala ni Tboli Chief of Police Lt.Col. Verlin Pampolina ang biktima na si Jun Ewong Lumbong, 50 anyos at nakatira sa Barangay New Dumangas, Tboli.

Ayon kay Pampolina lumundag sa ino-operate na pison si Lumbong matapos mawalan ng preno nito paakyat na bahagi ng road widening project ng LGU sa barangay Talcon.

Kaya lang ayon kay Pampolina hindi rin ito nakaiwas at nasagasaan ng umaatras na pison.

Si Lumbong ayon sa nasabing police official ay dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital sa Koronadal.

Ito ay matapos magtamo ng malubhang sugat sa kanyang mga paa.