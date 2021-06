LGUs pwedeng bumili ng sariling bakuna, pero limitado pa supply, ayon kay Sen. Go

KORONADAL CITY - May karaptan din ang mga local government unit o LGU na bumili ng COVID-19 vaccine.

Sa katunayan ayon kay Senator Bong Go marami ng mga LGU sa bansa ang gustong umorder ng bakuna. Ang problema dahil sa kakulangan pa rin ng supply prayoridad ngayon ng mga supplier ang national government.

Paliwanag ni Go ang national government kasi ang pumipirma sa kanilang indentification agreement. Kaya habang hindi pa makabili ng bakuna,umapela naman si Go sa mga LGU na agad na gamitin ang mga bakuna mula sa national government pagdating sa kanilang mga lugar.

Si Go ay nagtungo sa Tupi para mamigay ng ayuda sa mga persons with disabilities at mga indigent residents kahapon.