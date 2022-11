Localized lockdown ipinatupad na sa Cotabato City kasunod ng serye ng pamamaril

COTABATO CITY - Simula ngayong gabi ay magsisimula na ang LOCALIZED LOCKDOWN sa Purok Talitay at Pag-asa ng Barangay Rosary Heights 7 at Purok Masagana at sa perimeter ng Fiesta Mall at Barangay Rosary Heights 10 dahil sa intelligence reports na natanggap ng City Peace and Order Council (CPOC) patungkol sa security threats at sightings ng mga armadong indibidwal sa lungsod.

Ang lockdown ay magsisimula ng alas otso ng gabi (8:00pm) at matatapos ng alas kuwatro ng umaga (4:00am).

Layunin ng Executive Order na tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa gitna ng mga banta sa seguridad sa mga concered na lugar. Ang pulisya ng lungsod at mga opisyal ng barangay ay inaatasan naman ni Mayor Bruce Matabalao na tiyaking walang taong papasok o lalabas sa mga lugar sa panahon ng lockdown.

Samantala, 24-hours naman ang mga outposts sa mga natukoy na lugar na pagsama-samang pamamahalaan ng City PNP, Task Force Kutawato at ng ating mga force multipliers. Asahan rin na magiging mahigpit ang random na mga checkpoint sa lungsod.